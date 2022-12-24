Сочи примет в начале января 200 тысяч туристов

24 дек. 15:55

В зимние праздники Сочи встретит свыше 200 тыс гостей со всей страны, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в условиях действующего среднего режима реагирования обеспечены координация и взаимодействие всех заинтересованных структур. Также под постоянным усиленным контролем находятся инфраструктурные объекты, места массового скопления людей. Глава города напомнил и про запрет на использование беспилотников.

"В праздники правоохранительные структуры переведут личный состав на усиленный режим, в городе увеличат число патрулей полиции, казачества и дружинников. Особый контроль за общественными территориями и местами проведения событий", - написал мэр.