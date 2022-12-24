Российский Дед Мороз прибыл в Армению

24 дек. 15:46

Российский Дед Мороз приехал в Ереван. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице зимнего волшебника в социальной сети "ВКонтакте".

"Российский Дед Мороз восхитился красочным и необычным городом Ереваном! Главный зимний волшебник из Великого Устюга совершил прогулку по центральной площади столицы Армении - Площади Республики!" – сказано в тексте.

В рамках прогулки по армянской столице Дед Мороз поздравил прохожих с наступающим Новым годом и сфотографировался со всеми желающими.

Напомним, российский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области.