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Российский Дед Мороз прибыл в Армению

Российский Дед Мороз прибыл в Армению

Российский Дед Мороз приехал в Ереван. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице зимнего волшебника в социальной сети "ВКонтакте".

"Российский Дед Мороз восхитился красочным и необычным городом Ереваном! Главный зимний волшебник из Великого Устюга совершил прогулку по центральной площади столицы Армении - Площади Республики!" – сказано в тексте.

В рамках прогулки по армянской столице Дед Мороз поздравил прохожих с наступающим Новым годом и сфотографировался со всеми желающими.

Напомним, российский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области.

 

Российский Дед Мороз прибыл в Армению
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