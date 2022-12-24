Казахстан нацелен на развитие сотрудничества с Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства

24 дек. 15:33

В субботу, 24 декабря, состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности", - сказано в сообщении.

Президент Казахстана также заявил о твердой приверженности курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.

Помимо этого, в ходе беседы было отмечено динамичное развитие двустороннего стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, целью которых является углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном.