Эрдоган расскажет в понедельник "интересные новости" по газовой теме

24 дек. 15:12

В понедельник, 26 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме. Об этом он сообщил сегодня в ходе своего выступления в Эрзуруме.

"Мы работаем день и ночь, чтобы подключить газ, обнаруженный нами в Черном море, к нашей национальной системе. В понедельник мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Глава государства также пообещал, что у правительства будут "хорошие новости" для народа "после того, как будет введен в эксплуатацию черноморский газ".

Ранее газета Sabah сообщила, что Турция выделит около $10 млрд на проект добычи и транспортировки 540 млрд куб метров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.