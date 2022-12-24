В России диагностировали коронавирус у 6986 человек

24 дек. 14:48

За последние 24 часа в России выявили 6986 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 8004 человека, умерли – 54. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 757 697. Справились с болезнью 21 157 222 жителя страны, скончались – 393 331.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 1622, Санкт-Петербурге – 997, Республике Башкортостан – 295, Свердловской области – 261, Самарской области – 242, Пермском крае – 223, Московской области – 172, Удмуртской Республике – 168, Чувашской Республике – 155, Иркутской области – 152.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 58 жителей региона. В Дагестане выявили 17 случаев заражения, в Чечне – 12, в Кабардино-Балкарии – 7, в Ингушетии – 5, Карачаево-Черкесии – 4, в Северной Осетии – 3.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 656 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.