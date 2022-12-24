В Иране сообщили о пока еще открытом окне возможности для восстановления СВПД

24 дек. 14:36

Иран открыт для заключения соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в своих социальных сетях министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

При этом он подчеркнул, что такая возможность будет существовать не всегда.

"На встрече с Жозепом Боррелем мы договорились о заключительных шагах по [восстановлению] соглашения. Окно возможности для сделки с Ираном открыто, но не навсегда", - цитирует главу иранского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, 20 декабря на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, которая проходила в Иордании, состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. На переговорах стороны договорились поддерживать коммуникации на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС.