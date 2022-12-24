В Шуше начали подавать воду из реки Зарыслы

24 дек. 14:16

В русле реки Зарыслы возле села Дашалты Шушинского района Азербайджана построили водосборную плотину емкостью 25 тыс куб метров, а также соорудили современную насосную станцию высокого давления и провели 2,6-километровый стальной трубопровод для подачи аккумулируемой здесь воды в город. Накануне там началась подача воды, сообщает АзерТАдж.

Как отмечается, вода, забираемая из источника, доставляется в имеющиеся резервуары в Шуше, после чего она поступает в городскую водопроводную сеть.

В ОАО "Азерсу" добавили, что благодаря насосной станции высокого давления отели, жилые дома, предприятия общественного питания и административные здания будут круглосуточно обеспечиваться питьевой водой.