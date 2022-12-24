В Азербайджане разработали генпланы Физули, Ханкенди и Ходжавенда

24 дек. 13:58

В Азербайджане созданы генеральные планы Физули, Ханкенди и Ходжавенда. Об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", которая посвящена "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".

Он также отметил, что в настоящее время завершается подготовка пилотного проекта дорожно-уличной сети города Агдам.

Помимо этого, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана сообщил, что в период с 2024 по 2026 год в освобожденные районы планируется переселить 34,500 семей.