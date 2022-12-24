Крупнейший банк Грузии начал принудительно закрывать счета граждан России и Беларуси

24 дек. 13:49

Крупнейший в Грузии Bank of Georgia (BOG) начал принудительно закрывать счета некоторых граждан России и Беларуси. Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель банка.

Он подчеркнул, что изменения коснулись некоторой категории клиентов вне зависимости от их гражданства. Объяснять причины такого решения в BOG отказались, ссылаясь при этом на внутреннюю политику банку, передает "Ъ".

Ранее издание Paper Kartuli сообщило, что десятки россиян и белорусов получили сообщения о закрытии своих счетов в BOG.