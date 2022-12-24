24 дек. 13:42

В субботу, 24 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.

В рамках поездки белорусский лидер посетит в подмосковном Звездном городке научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где в настоящее время проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси. Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

Во время визита глава белорусского государства также поучаствует в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. Ее участники подведут итоги 2022 года, а также обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах, передает "Sputnik Беларусь".