В Иране закрыли торговый центр, обслуживавший женщин без хиджаба

24 дек. 13:16

Правительство Ирана закрыло крупный торговый центр Mehr Mahe-Qom. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Azad Iran.

Такое решение было принято в связи с тем, что ТЦ обслуживал женщин без хиджаба и игнорировал все предупреждения.

Торговый центр Mehr Mahe-Qom находится на 6-м километре трассы между городами Кум и Тегеран.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.