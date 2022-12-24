В Баку выпустили монографию "Военное дело и военное искусство в Азербайджане"

24 дек. 12:58

Военный научно-исследовательский институт Национального университета обороны Азербайджана издал монографию "Военное дело и военное искусство в Азербайджане".

Автор книги - профессор отдела гуманитарных наук Военного научно-исследовательского института, капитан 1-го ранга запаса, председатель благотворительного общественного объединения "Дербенд", доктор исторических наук, профессор Нурулла Алиев, передает АзерТАдж.

В монографии освещаются история военного дела в Азербайджане с древнейших времен до XVI века и этапы его развития. В ней большое количество иллюстраций – карты государств, походов, боевых действий, схемы походных и боевых порядков военных организаций, фотографии исторического оружия, батальные миниатюры и др.

Книга предназначена для преподавателей, студентов и курсантов высших и специальных учебных заведений Азербайджана, а также широкой читательской аудитории.