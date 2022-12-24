В столкновениях РПК и полиции в Париже пострадали 11 правоохранителей

24 дек. 12:50

В центре Парижа после убийства трех человек возле Курдского культурного центра начались столкновения сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) с полицией. Об этом пишет газета Le Monde.

Накануне 69-летний мужчина открыл стрельбу на улице Энгиен. Женщина и двое мужчин убиты, еще три человека получили ранения. Стрелок был арестован. После этого курды стали собираться возле места происшествия. Постепенно протестная акция переросла в полномасштабные беспорядки. Туда стали стягивать полицию.

В результате столкновений пострадали не менее 11 полицейских, 4 человека задержаны.