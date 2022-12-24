Владимир Путин и Ильхам Алиев поговорили о безопасности на границе Азербайджана и Армении

24 дек. 12:46

В субботу, 24 декабря, состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В ходе беседы российский лидер тепло поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения.

Главы государств также обсудили некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на границе Азербайджана и Армении.