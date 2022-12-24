Автомобиль МККК доставил ребенка на лечение по Лачинской дороге в Ереван

24 дек. 12:22

Утром 24 декабря годовалого ребенка на автомобиле, принадлежащем Международному Комитету Красного Креста (МККК), доставили по Лачинской дороге из Ханкенди в Ереван для лечения. Об этом сообщил в своих социальных сетях помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Также сообщается, что в субботу из Ханкенди в направлении Лачина беспрепятственно проехали еще три автомобиля МККК.

Напомним, 12 декабря в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша началась акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Она продолжается почти 2 недели. Собравшиеся выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.