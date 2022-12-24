В доме престарелых в Кемерове произошел пожар, погибли более 20 человек

24 дек. 11:59

В ночь с 23 на 24 декабря в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерове, произошел пожар. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Согласно последним данным, в результате пожара погибли 22 человека. Еще 6 получили различные травмы, двух из них с ожогами доставили в тяжелом состоянии в больницу.

В правительстве Кемеровской области рассказали, что предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, передает РИА Новости.