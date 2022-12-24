Решение о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию будет принято до конца года

24 дек. 11:46

Решение о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщил вице-президент РФС Денис Соловьев.

"Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года", - поведал он в интервью "РБ Спорт".

По словам Соловьева, если будет принято решение о выходе, то уведомить об этом необходимо до конца года. "Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода", - объяснил он.

Очередное заседание исполкома РФС, посвященное возможному выходу РФС из УЕФА и присоединению к АФК, состоится на следующей неделе.

Напомним, в конце февраля текущего года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах сезона 2022/2023.