Россия рассчитывает на делимитацию армяно-азербайджанской границы

24 дек. 11:38

Россия надеется на делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

"Исходим из того, что достижению прогресса в работе по мирному договору будет способствовать реализация всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, которые сформировали "дорожную карту" комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений", - поведал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на поэтапное движение вперед в вопросе разблокирования транспортных и экономических связей в регионе, делимитации границы и решении гуманитарных проблем.