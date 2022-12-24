Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

24 дек. 10:57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения.

"От себя лично и от имени моего народа искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и членам Вашей замечательной семьи здоровья, счастья и долгих лет жизни. При решительном и дальновидном лидерстве Вашего превосходительства братский Азербайджан в последние годы добился больших успехов, еще больше укрепил свой авторитет на международной арене. В частности, твердость и решимость, проявляемые Вами в реконструкции и благоустройстве Карабаха и Восточного Зангезура, выше любых похвал", - говорится в поздравительном письме турецкого лидера.

Он отметил, что ценный труд Ильхама Алиева во имя спокойствия, благополучия и будущих поколений Азербайджана с большим интересом и чувством радости отслеживаются и воспринимаются в качестве примера во всем тюркском мире.

"Турецко-азербайджанский союз, черпающий свою силу из древних братских отношений между нашими народами и понятия "Одна нация, два государства", также стал в этом процессе незаменимым фактором безопасности, стабильности и процветания нашего региона", - заявил Эрдоган.

Он также выразил надежду на то, что благодаря сотрудничеству в оборонной промышленности, совместных энергетических и транспортных проектах Баку и Анкара поднимут нерушимую солидарность, которую демонстрируют во всех сферах, на более высокий уровень и в 2023 году. "Уважаемый Президент, пользуюсь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, передаю самые искренние пожелания благополучия и дальнейшего процветания дружественного и братского азербайджанского народа", - сказано в письме.