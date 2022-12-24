Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды и сильнейшей гололедице

24 дек. 10:23

В Москве и Московской области 25 декабря заметно ухудшится погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики отмечают, что в субботу температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов, местами ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица. При этом обращается внимание на то, что в воскресенье из-за резкого похолодания вся эта каша под ногами превратится в ледяные бугарки. "Будет очень скользко и опасно. Нужна предельная аккуратность", - предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также подчеркнул, что сегодня температурный фон будет на 7-8 градусов выше климатической нормы. Показатели будут отставать от климата на 50-55 дней. В ночь на воскресенье в Москве похолодает до минус 7-9 градусов, а в Подмосковье - до минус 10-11 градусов мороза, передает ТАСС.