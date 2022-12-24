В Ставропольском крае возбуждено восемь дел после гибели животных

24 дек. 10:00

В Ставропольском крае после массовой гибели животных и птиц возбудили уже восемь уголовных дел. Об этом сообщил 23 декабря губернатор края Владимир Владимиров.

"Возбуждено восемь уголовных дел, подробно разобрались, в чем причина. Я больше за то, чтобы мы понимали причины", - цитирует его ТАСС.

Глава региона объяснил, что поздняя уборка урожая прошлого года, очень теплая предыдущая зима привели к взрывному росту количества мышевидных грызунов. В этих условиях сельхозпроизводителям пришлось применять запрещенные отправляющие вещества, которые с зерном вносятся в землю, добавил Владимиров. "Зайчики, журавли поели, утки. Уголовными делами, думаю, что не закончится", - подытожил губернатор.

Ранее в краевой прокуратуре сообщили, что в Ставропольском крае зафиксировано более 1,7 тыс случаев гибели серых журавлей, других птиц и животных. В ходе исследований специалисты выяснили, что в большинстве случаев причиной гибели птиц и животных стало отравление, в том числе фосфидом цинка.