Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

24 дек. 8:34

Накануне состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона. Главными темами переговоров стали отношения между Азербайджаном и Арменией, а также обстановка на дороге, ведущей в Ханкенди через Лачинский район.

Говоря о ситуации на дороге, Ильхам Алиев подчеркнул, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, и причинения в результате этого серьезного ущерба окружающей среде.

Он также обратил внимание на то, что препятствий для использования гражданами, проживающими на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, этой дороги в гражданских и гуманитарных целях нет, без необходимости в других структурах обеспечен проезд медицинских автомобилей по линии местного офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Азербайджанский лидер уточнил, что основным требованием представителей гражданского общества является прекращение незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и обеспечение проведения на территории экологического мониторинга.

Помимо этого, в ходе беседы Ильхам Алиев отметил, что Армения по-прежнему удерживает под оккупацией 8 сел, принадлежащих Азербайджану. Он также выразил сожаление в связи с антиазербайджанской деятельностью во Франкофонии и некоторых других международных организациях.

В свою очередь, Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжению переговоров по мирному соглашению.

В сообщении Елисейского дворца, опубликованном по итогам беседы двух лидеров, сказано, что президент Франции выразил глубокую озабоченность в связи с возобновлением напряженности на Южном Кавказе. Он призвал соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору.

Кроме того, главы государств согласились продолжить переговоры вместе с другими сторонами, чтобы найти долгосрочное политическое решение в регионе". Они также условились еще раз переговорить друг с другом в ближайшие недели, передает ТАСС.

Напомним, 12 декабря в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша началась акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Она продолжается более 10 дней. Собравшиеся выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.