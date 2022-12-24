Французы и британцы бастуют в высокий туристический сезон

Великобритания и Франция готовятся к проблемам с поездками в праздничные дни, поскольку британские пограничники бастуют, а французские работники железных дорог не выходят на работу.

Wall Street Journal пишет, что британские сотрудники пограничного контроля вышли на недельную забастовку в связи с ростом стоимости жизни на фоне инфляции и самых серьезных споров в области прав трудящихся за последнее десятилетие. Вчера во Франции кондукторы поездов начали забастовку, требуя повышения оплаты труда. В результате, десятки тысяч граждан не смогут отправиться в поездку на Рождество. Государственная железнодорожная компания SNCF сообщила, что ей пришлось отменить два из каждых пяти скоростных поездов на будущих выходных, в связи с чем 20 тысячам путешественникам придется изменить свои планы. Забастовка продолжится в понедельник.

Британский профсоюз медсестер также готовится к январской акции протеста, поскольку в 2023 году, как ожидается, экономические и политические проблемы, преследовавшие страну весь текущий год, продолжатся.

Около тысячи сотрудников паспортного контроля в шести британских аэропортах вышли на забастовку, которая продлится до 26 декабря. Вторую забастовку с требованием повышения заработной платы они планируют провести 28-31 декабря.

Забастовки в аэропортах - очередные в серии акций протеста, охвативших Великобританию. Медсестры в первые в истории начали забастовку на прошлой неделе. Королевский колледж медсестер сообщил в пятницу, что новая забастовка состоится 18-19 января. ”Мы снова предложили переговоры, - сообщили в колледже. - Но в очередной раз министры отказались собраться и обсудить ситуацию. И снова медсестрам ничего больше не остается”.

Сотрудники почты, скорой помощи, инструкторы по вождению и машинисты - среди тех, кто уже бастует или собирается присоединиться к акции на этой неделе в связи с тем, что увеличение заработных плат не соответствует уровню инфляции в 10,7%.

Британские забастовки стоят в ряду протестов, прокатившихся по Европе в этом году. Они спровоцированы высоким ценами, в частности, на энергию, которые ограничивают доход потребителей. Европа страдает от последствий кризиса на Украине и ограничения российских поставок газа на континент.

В последние месяцы французские преподаватели, работники железных дорог и врачи стали выходить на улицы в десятках городах по всей стране, сигнализируя политическую нестабильность, с которой сталкивается президент Эммануэль Макрон. Решение Макрона повысить пенсионный возраст разозлило оппозиционных законодателей и профсоюзы, которые планируют провести акции протеста в следующем месяце.

В пятницу французские железнодорожные профсоюзы согласились отказаться от проведения забастовки в новогодние выходные после того, как SNCF пообещала увеличить зарплаты и нанять новых сотрудников.

Официальные лица аэропорта "Хитроу", самого загруженного транспортного узла в Великобритании, сообщили в пятницу, что ни один рейс не был отменен в связи с забастовкой, очередей на паспортном контроле тоже не было. В соцсетях пассажиры аэропорта сообщают о беспроблемном прохождении пограничного контроля.

Накануне забастовки правительство попросило "Хитроу" снизить пассажиропоток. На прошлой неделе аэропорту удалось достичь соглашения с авиакомпаниями, в том числе British Airways и Virgin Atlantic Airways Ltd., о приостановке продаж билетов на дни забастовок, чтобы ослабить нагрузки на пограничный контроль. Однако глава профсоюза, представляющего права сотрудников паспортного контроля сообщил о готовности к забастовкам, которые могут продолжаться ”многие месяцы”. ”Правительство должно понять, что все мы не можем быть неправы, - говорит Марк Серуотка, глава профсоюза сотрудников государственного и коммерческого секторов услуг. - Все понимают, что в стране кризис. Кризис бедности среди тех, у кого есть работа”.

Британское правительство считает, что дальнейшее повышение зарплат чревато продлением периода высокой инфляции, в результате чего рабочие обеднеют еще больше в ближайшие годы.

”Все мы знаем, что сейчас самое большое экономическое испытание - это инфляция, - заявил в пятницу премьер-министр страны Риши Сунак. - Нам важно обеспечить снижение инфляции, в том числе за счет ответственного подхода к выплатам для сотрудников государственного сектора”.

Но дело в том, что бремя усилий по сдерживанию инфляций несут как раз сотрудники государственного сектора. По данным национальной статистической службы Великобритании, зарплата сотрудников частного сектора за последние три месяца до октября была на 6,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как у работников государственного сектора всего на 2,7%.

Правительство хочет, чтобы профсоюзы не забывали про надбавки, присужденные независимыми комиссиями по заработной плате (сделаны они были в основном еще до резкого роста инфляции в связи с событиями на Украине), и ждали дополнительных оценок комиссий по поводу выплат, которые будут осуществлены в ближайшие месяцы.

Давление со стороны законодателей Консервативной партии Сунака растет в связи с тем, что они обеспокоены неустойчивым положением премьер-министра. По данным опросов, общество поддерживает повышение оплаты труда для сотрудников системы здравоохранения. По официальным данным, зарплаты, в частности, медсестер упали на 5% за последние десять лет и многие ушли из профессии.

По данным опроса, проведенного YouGov 16-19 декабря, две трети британцев поддерживают медсестер в их борьбе с правительством. 63% также поддерживают работников скорой помощи, 58% - пожарных и 50% - преподавателей.