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Талибы* запретили сотрудникам женского пола находиться в университетах в Афганистане

Талибы* запретили сотрудникам женского пола находиться в университетах в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России), захватившее ранее власть в Афганистане, установило запрет на присутствие работников женского пола, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, в университетах страны, пишет агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

По его данным, было отдано распоряжение, чтобы "преподаватели и административные работники женского пола во всех университетах страны не появлялись на своих рабочих местах с завтрашнего дня (субботы, 24 декабря)".

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