Талибы* запретили сотрудникам женского пола находиться в университетах в Афганистане

24 дек. 2:21

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России), захватившее ранее власть в Афганистане, установило запрет на присутствие работников женского пола, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, в университетах страны, пишет агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

По его данным, было отдано распоряжение, чтобы "преподаватели и административные работники женского пола во всех университетах страны не появлялись на своих рабочих местах с завтрашнего дня (субботы, 24 декабря)".