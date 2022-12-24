Нефтяные доходы Саудовской Аравии упали до самого низкого уровня с февраля 

По данным Главного управления статистики Саудовской Аравии, в октябре доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, в частности, дизеля, упали до самого низкого уровня с февраля. Как отмечает Middle East Eye, в октябре королевство на продаже нефти заработало $ 25,5 млрд. Это самый низкий уровень с февраля, когда прибыль составила $24 млрд. Тогда начались события на Украине, в результате чего цены на нефть взлетели до небывалых высот.

Падение доходов отражает влияние, которое ослабленная мировая экономика и повсеместная инфляция оказывают на нефтяные цены. По данным международного рейтингового агентства Moody’s, глобальная инфляция достигла рекордных 12% в октябре.

Тем не менее для Саудовской Аравии год всё равно выдался рекордным по нефтяным продажам. Как сообщает Bloomberg, скорее всего, королевству удастся повторить результаты 2012 года, когда нефтяные доходы страны составили $337 млрд. За 9 месяцев 2022 года на продаже нефти Саудовская Аравия заработала $278 млрд.

В марте страна заработала на нефтяном экспорте $30 млрд - это рекордный показатель за любой месяц в последние шесть лет. И даже сумма в $ 25 млрд выше, чем доходы в период с января 2016 по февраль 2022 года.

В августе стоимость государственной компании Saudi Aramco составила более двух триллионов долларов, доходы увеличились на 90% за второй квартал года по сравнению с годом ранее.

В начале декабря королевство сообщило о профиците бюджета в $27 млрд, что составляет 2,6% ВВП Саудовской Аравии.

В октябре ОПЕК+, группа стран-экспортеров нефти во главе с Саудовской Аравией и Россией, решили сократить производство на два миллиона баррелей в день. США резко осудили решение, вскоре объявив о пересмотре отношений с арабской страной.

Американские законодатели были настолько раздражены решением, что некоторые из них представили законопроект о приостановке военной поддержки Саудовской Аравии и ОАЭ.

Однако с тех пор напряженность снизилась, поскольку цены на бензин в США значительно упали. Средняя цена за галлон бензина на этой неделе составила $3,1 по сравнению с $3,78 в конце сентября.