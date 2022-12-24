Китай готовится к пику коронавируса

Китай ожидает, что пик заболеваемости Covid-19 будет достигнут в течение недели. По мнению экспертов, власти КНР преуменьшают сложность ситуации и продолжают не сообщать о смертях, однако прогнозируют увеличение нагрузки на систему здравоохранения страны. Как отмечает Reuters, на фоне растущего числа заболевших и массовых протестов против режима ”нулевого ковида”, включающего локдауны и постоянное тестирование, Китай начал отказываться от ограничительных мер, став одной из последних стран в мире, которая готовится к жизни с вирусом.

Меры сдерживания замедлили экономику до самого низкого уровня за последние полвека, спровоцировав проблемы в глобальных цепочках поставок и торговле. По мере того как все больше китайских рабочих заболевает, ожидается, что в ближайшее время экономика пострадает еще больше, прежде чем восстановиться в следующем году.

22 декабря Китай сообщил о менее чем четырех тысячах заболевших с симптомами Covid-19, а также об отсутствии смертей третий день подряд. Власти сузили критерий для регистрации смерти о коронавируса, что вызвало критику со стороны многих экспертов по заболеванию.

Шанхайское государственное издание The Paper в четверг процитировало Чжана Вэньхуна, директора Национального центра инфекционных заболеваний, сообщив, что ”пик заболеваемости ожидается в течение недели”. ”Увеличится количество тяжелых случаев, что определенным образом повлияет на все наши медицинские ресурсы, - сказал врач, добавив, что волна продлится от одного до двух месяцев после пика. - Мы должны быть готовы к неизбежному”. По словам Чжана, количество заболевших с тяжелыми симптомами в домах престарелых Шанхая, которые он посетил, остается низким.

Около 37 млн жителей Китая, возможно, заражаются инфекцией ежедневно, сообщил Bloomberg News в пятницу, ссылаясь на оценки высшего органа в сфере здравоохранения.

Беспокойство в связи с краткосрочным воздействием волны коронавируса в Китае привели к падению акций в Китае, Гонконге и по всей Азии. Юань тоже ослабел.

Скорее всего, число заболевших превышает миллион человек в сутки, а умирают до пяти тысяч китайцев в день, что отличается от официальной информации, сообщает британская компания Airfinity, которая занимается сбором данных в области здравоохранения.

Шанхайская больница прогнозирует, что к концу следующей недели заболеет половина 25-миллионного населения коммерческого хаба. Эксперты предупреждают, что смертность от Covid-19 в Китае может составить более миллиона человек в следующем году.

Тем временем города продолжают ослаблять коронавирусные ограничения. Шанхай разрешил всем, кто получил положительный результат теста, завершать карантин через неделю, если симптомов нет, не упоминая о необходимости дополнительного тестирования. Согласно более ранним правилам, заболевшие могли завершить самоизоляцию только после отрицательного результата теста на антиген и ПЦР-теста.

Неготовность

Внезапная смена правил застала уязвимую систему здравоохранения Китая врасплох: в больницах не хватает места и донорской крови, аптекам - лекарств, а власти начали строительство дополнительных клиник. Более десятка специалистов по здравоохранению, эпидемиологов, жителей страны и политологов, опрошенных Reuters, считают что провал с вакцинацией пожилых граждан, не объяснение стратегии выхода из пандемии для населения и излишнее внимание к борьбе с вирусом спровоцировали загруженность китайской инфраструктуры здравоохранения.

Вакцинация пожилых граждан, начавшаяся три недели назад, еще не принесла результатов. По официальной информации, общий уровень вакцинации в Ките более 90%, но уровень ревакцинации среди взрослого населения всего 57,9%, а среди тех, кому за 80, - 42,3%.

В последние три года Китай в основном выделял средства на поддержание карантина и на тестирование, при этом мало уделяя внимание больницам и обучению медицинского персонала, говорят эксперты. ”Очевидна явная неготовность к вирусу, несмотря на всевозможные предупреждения”, - говорит Леон Хо Нам, специалист по инфекционным заболеваниями из сингапурской клиники ”Рофи”.

В Китае 9 национальных вакцин от Covid-19, одобренных к использованию. Все они считаются менее эффективными, чем западные вакцины на основе новой технологии мРНК. Партия из 11,5 тыс. доз мРНК-препарата BioNTech для граждан Германии, живущих в Китае, прибыла в немецкое посольство в Пекине.

Данных нет

Всемирная организация здравоохранения не получала от Китая данных о количестве госпитализированных с Covid-19 с тех пор, как Пекин отказался от политики ”нулевого ковида”. По мнению ВОЗ, отсутствие данных может быть связано с тем, что китайские власти все еще пытаются подсчитать количество заболевших. На фоне растущих сомнений в отношении пекинской статистики Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг призвал все страны, в том числе и Китай, делиться информацией в отношении коронавируса. По мере того как Covid-19 охватывает Китай жители, которые раньше вынуждены были длительное время находиться на самоизоляции, учатся жить с вирусом.

Китайский учитель Ян Чжэньдун, вся семья которого заболела и находится на самоизоляции в их шанхайской квартире, приветствует изменение политики. Несколько недель назад их бы отправили в специализированное учреждение, а весь дом закрыли бы на карантин. ”Оценивая ситуацию, я понимаю, что нам повезло: мы можем пересидеть дома, - говорит Ян. - Нам нужно пережить новую волну, ведь мы не можем вечно сидеть взаперти”.