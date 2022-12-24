Правительство обсудило план развития туристических территорий "Абрау-Дюрсо"

24 дек. 4:33

Мастер-план развития туристических территорий "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае рассмотрели совместно зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель и совет директоров АО "Корпорация "Туризм.РФ"".

Реализация представленного проекта позволит создать на Кубани сотни комфортных номеров и тысячи новых рабочих мест. К 2030 году количество туристов в "Абрау-Дюрсо" вырастет вдвое и достигнет 1 млн человек.

На курорте "Абрау-Дюрсо" будут созданы 14 объектов туристической инфраструктуры на 704 номера. Первые отели откроются уже в новом году. Также в планах проложить новый участок автомобильной дороги, построить пирс для водного транспорта, втрое увеличить количество парковочных мест.

С целью развития новых курортных территорий Краснодарский край уже два года работает с корпорацией "Туризм.РФ" по развитию района Абрау-Дюрсо, отметил Руппель.