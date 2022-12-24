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Уроженец Узбекистана стал студентом года в России

aniq.uz

Узбекистанец Бехруз Расаматов стал победителем российской национальной премии "Студент года-2022".

Юноша родился в Ташкенте, в настоящее время учится в Первом МГМУ имени Сеченова. На конкурсе Расаматов победил в специальном открытом треке "Студент года. Медики" в номинации "Стоматология".

Церемония награждения лауреатов и победителей премии прошла в Доме молодежи в Москве. 33 студента по каждой номинации получили статуэтки премии и звание победителя Всероссийского проекта. Участие в финале приняли около тысячи студентов из 70 регионов страны.

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