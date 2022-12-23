Владимиров: новый курортный сбор позволит обновить вдвое больше объектов

23 дек. 23:42

Ставропольский край рассчитывает значительно нарастить количество объектов инфраструктуры, обновляемых за счет средств курортного сбора, - сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"За пять лет на средства от курортного сбора мы сформировали инфраструктуру на 1,5 млрд рублей. В перспективе количество вводимых объектов благодаря курортному сбору планируем удвоить", - сообщил Владимиров, передает "Интерфакс".

Сейчас в городах-курортах края за счет курортного сбора благоустроено уже более 70 туристических и культурных объектов, - добавил губернатор.

Напомним, 1 января 2023 года на Ставрополье размер курортного сбора будет увеличен с 50 до 100 рублей в сутки. Он взимается с россиян, отдыхающих в курортных городах Ставропольского края - Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске, и не затрагивает местных жителей.