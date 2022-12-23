Совфед упростил трудоустройство иностранцев в России

23 дек. 22:59

Совет федерации принял закон, позволяющий иностранцам и людям без гражданства открывать индивидуальный лицевой счет Фондом соцстрахования - это упрощает их трудоустройство в России.

Поправки внесены в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного соцстрахования, уточняет РИА Новости.

Для упрощения для иностранных граждан и людей, не имеющих гражданства, процедуры трудоустройства им разрешается открывать индивидуальный лицевой счет через Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

Для этого нужно будет подать электронное заявление в Фонд соцстрахования через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).