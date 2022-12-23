К 2026 году на "Эльбрусе" удвоят протяженность горнолыжных трасс

23 дек. 23:14

На кабардино-балкарском горнолыжном курорте "Эльбрус" продолжится строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры в рамках концепции комплексного развития территории особой экономической зоны, сообщает Минэкономразвития РФ.

"На сегодняшний день горнолыжный курорт "Эльбрус" включает в себя 17 км трасс и три канатные дороги. До конца 2025 года планируется увеличить протяженность горнолыжных трасс в два раза - до 35 км, а также построить шесть новых канатных дорог", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Существенно увеличится и количество мест размещения – так, на Поляне Азау в результате работы с инвесторами оно вырастет в шесть раз и превысит 6 тыс.

"В начале 2023 года планируем провести для потенциальных резидентов презентацию первых лотов, включая основные требования к реализации проектов", - рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.

Отмечается, что в соответствии с мастер-планом в пределах Поляны Азау выделены четыре лота для строительства коммерческой инфраструктуры и благоустройства общественных пространств, их общая площадь более 25 га, здесь потенциальные резиденты смогут создать около 3900 мест размещения.