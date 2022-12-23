Общие инвестиции в Эльбрусский район КБР за два года составят около 100 млрд

23 дек. 22:29

В течение ближайших двух лет в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии (КБР) планируется инвестировать около 100 млрд рублей, - сообщил глава республики Казбек Коков.

"Мы планируем, что в ближайшие два года в Эльбрусский район будет инвестировано примерно 100 млрд рублей со всеми инфраструктурными проектами", - рассказал он, передает ТАСС.

Речь идет в том числе об обустройстве коллектора и модернизации очистных сооружений, о реализации проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении, а также о создании новых мест размещения на курорте "Эльбрус", - отметил Коков, добавив, что особое внимание будет уделено благоустройству населенных пунктов и приведению в порядок дорог.