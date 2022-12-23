Велотерренкур в Кавминводах начнут строить в 2024 году

23 дек. 22:14

Власти Ставрополья в наступающем 2023 году проведут экологическую экспертизу Кавминводского велотерренкура, а в 2024 году начнут его строительство, - сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы договорились с прокуратурой, что мы проведем государственную экологическую экспертизу по этому объекту. Выделили 39 млн рублей, в течение 2023 года ее проведем. И в 2024 году он в проектировках, стоит начало строительства Кавминводского велотерренкура", - рассказал Владимиров, передает ТАСС.

Напомним, в 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,8 млрд рублей на строительство Кавминводского велотерренкура на Ставрополье, его протяженность составит 75 км, он объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности.