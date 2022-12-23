В центре Ростова может вырасти еще один мост через Дон

23 дек. 21:44

Власти Ростова намерены построить еще один мост в центре города, - сообщил на заседании совета по инвестициям градоначальник Алексей Логвиненко.

Вопрос сейчас прорабатывается: путепровод может появиться рядом с существующим на проспекте Стачки и будет призван разделить часть потока, который сможет уйти на Буденовский проспект и Береговую улицу.

"Там также проектируем трамвайную линию", - поведал сити-менеджер, передает "АиФ-Ростов".

Вопрос о строительстве нового моста обсуждается с донским губернатором Василием Голубевым. Сроки его строительства пока не называются.