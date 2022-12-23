Несмотря на санкции, Иран нарастил производство стали

23 дек. 21:17

В своем последнем отчете Всемирная ассоциация стали (World Steel Association) сообщила об увеличении производства стали в Иране на 8,5% за 11 месяцев этого года, отметив, что это произошло на фоне того, что мировое производство нерафинированной стали сократилось на 3,7%.

По итогам января-ноября 2022 года производство стали в Иране составило 28 млн т., увеличившись на 8,5%. Годом ранее эта цифра составляла 25,5 млн т. За 11 месяцев текущего года производство стали в стране увеличилось до 27,9 млн т, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Среди 10 крупнейших производителей стали в мире только Иран и Индия за этот период увеличили производство стали, - отмечается в отчете.

В ноябре производство нерафинированной стали в Иране составило 2,9 млн т, увеличившись на 3,9% в годовом исчислении.