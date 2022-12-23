В Ставрополе на выходных организуют бесплатные фотосессии 

23 дек. 20:57

Бесплатные новогодние фотосессии устроят в Ставрополе на выходных 24-25 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

На четырех площадках будут работать восемь фотографов с современной аппаратурой. Они сделают для каждой "модели" по 2-3 бесплатных фотографии. Съемки можно организовать для всей семьи, а потом искать фотографии в группе Центра молодежных инициатив "Трамплин".

Отмечается, что съемки пройдут у главной елки Ставрополя на площади Ленина, на Крепостной горе, в сквере у школы 37 на проспекте Юности и Мамином сквере на улице 50 лет ВЛКСМ.