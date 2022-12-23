Похитившая 2,6 млн рублей глава почты в Дагестане получила условный срок

23 дек. 20:54

Суд города Дагестанские Огни вынес приговор по делу о растрате и присвоении в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи "Почты России", - сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Дагестану.

"Суд приговорил З.Шахсинову к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

С апреля по июнь 2020 года Шахсинова похитила более 2,6 млн рублей, предназначавшихся для выплат социальных пособий, агентских платежей за оказание услуг для населения, а также денежные средства Дербентского почтамта, предназначенные для перевода и пересылки. На суде она полностью признала вину, а также частично возместила причиненный материальный ущерб на сумму 590 тыс рублей.

Также ей предстоит выплатить оставшуюся часть причиненного материального ущерба.