Минздрав России создаст план по привлечению молодежи к ЗОЖ

23 дек. 20:53

Российский вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву создать рабочую группу и подготовить план по привлечению молодежи к здоровому образу жизни, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Рабочей группе <…> разработать план (дорожную карту) по реализации мероприятий, направленных на формирование приверженности к здоровому образу жизни молодежи", - сказано в нем.

Согласно плану, среди молодежи в СМИ и соцсетях будет проводиться информационная кампания по формированию отрицательного отношения к наркотикам и психотропным веществам, освещаться негативные последствия от их приема.

Еще одна задача кампании - популяризировать здоровый образ жизни, стимулировать молодежь участвовать в мероприятиях по выявлению незаконного потребления наркотиков, налаживать общение с родителями, организовывать досуг молодежи.

Срок исполнения - 3 апреля будущего года.