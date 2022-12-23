Сотрудников Минтруда Дагестана подозревают в крупных хищениях

23 дек. 20:38

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело о легализации денежных средств, похищенных участниками преступного сообщества из числа руководителей и сотрудников министерства труда и социального развития региона, - сообщает следственное управление СК России по республике.

"Участники преступного сообщества, состоявшего из руководителей и сотрудников министерства труда и социального развития Дагестана, похитили не менее 82 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, в том числе, часть похищенных денежных средств в размере не менее 47 млн рублей легализовали, полагает следствие", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В период с 2017 года по 2019 год некоторые лица из сообщества договорились с представителями ряда организаций о совершении фиктивных финансовых операций с похищенными деньгами для придания им правомерного вида и строительства на них торгового центра "Университи Молл" в ставропольском Пятигорске.

Уголовное дело расследуется по статье "легализация денежных средств, приобретенных другими лицами в особо крупном размере, организованной группой" и "легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления, в особо крупном размере, организованной группой" УК РФ.

Материалы дела поступили из ГУ МВД России по СКФО и Управления "К" ФСБ России, - добавили в ведомстве.