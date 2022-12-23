Премьер-министры России и Азербайджана провели телефонный разговор

23 дек. 20:30

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, такое сообщение опубликовано на сайте российского кабмина.

Они обсудили актуальные вопросы наращивания взаимодействия двух стран в торгово-экономической и научно-технической сферах.

"Достигнута договоренность об активизации совместной работы по экономическим проектам, представляющим взаимный интерес", - пояснили в кабмине РФ.

Кроме того, Мишустин и Асадов обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.