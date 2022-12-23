РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Премьер-министры России и Азербайджана провели телефонный разговор

кабмин РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, такое сообщение опубликовано на сайте российского кабмина.

Они обсудили актуальные вопросы наращивания взаимодействия двух стран в торгово-экономической и научно-технической сферах.

"Достигнута договоренность об активизации совместной работы по экономическим проектам, представляющим взаимный интерес", - пояснили в кабмине РФ.

Кроме того, Мишустин и Асадов обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

ФОТО кабмин РФ
1050 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version