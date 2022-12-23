Жители Румынии знакомятся с красотой азербайджанских ковров

23 дек. 20:18

В румынском городе Сибиу, в Музее современного искусства, сегодня открылась выставка "Азербайджанские ковры: обучение через искусство", посвященная 30-летию со дня установлению дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией и 55-летию Азербайджанского национального музея ковра.

В экспозиции музея выставлены 15 безворсовых и ворсовых ковров конца XIX – начала ХХ веков из коллекции азербайджанского музея. Среди экспонатов особый интерес представляют более поздние образцы всемирно известных карабахских "драконовых" ковров эпохи Сефевидов. Это ворсовые ковры "Гасымушагы", "Малыбейли", а также ширванский ковер "Шамахы". Также в музее демонстрируются фрагменты ковров для тактильного изучения (для слабовидящих), сотканные в различных техниках, - передает Sputnik Азербайджан.

На церемонии открытия выставки посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре рассказал об истории и развитии отношений между двумя странами, напомнив, что Румыния одной из первых стран мира признала независимость Азербайджана. Также дипломат подчеркнул важность соглашения, подписанного в рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Румынию несколько дней назад, отметив, Азербайджан внес важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Соаре оценил открывшуюся выставку как важное событие с точки зрения популяризации богатого азербайджанского культурного наследия.

Выставка продлится до 31 января 2023 года.