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Подавляющее большинство россиян позитивно оценили межнациональные отношения в стране

Подавляющее большинство россиян позитивно оценили межнациональные отношения в стране

Более 80% жителей России положительно оценивают уровень межнациональных отношений в стране, заявил на заседании президиума Совета по межнациональным отношениям замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

По его словам, подавляющее большинство россиян, а именно 82,8%, не питают негативных чувств к людям другой национальности, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, отметил замруководителя администрации президента, 87,6% россиян не сталкивались с неприязнью, нарушением прав и возможностей по причине своей национальности, религии или языка.

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