В первый экотехнопарк на Ставрополье готовы инвестировать частные инвесторы

23 дек. 19:45

Власти Ставропольского края рассматривают ряд предложений частных инвесторов, пожелавших разместить свои производства в создаваемом в регионе экотехнопарке по обработке твердых коммунальных отходов и производству товаров из вторсырья, - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Полученные 4 млрд рублей - это первые вложения в заводы на территории экотехнопарка по переработке сырья. То есть мы будем получать стекло, бумагу, металл, пластик. Дальше, конечно же, это экогрунт и RDF-топливо", - рассказал Владимиров, передает "Интерфакс".

Предполагается, что будет создано центральное предприятие и три смежных, которые будут заниматься переработкой отходов, что очень важно для курортного региона и развития экологического туризма, - подчеркнул Владимиров.

Пока экотехнопарк на Ставрополье первый из восьми, которые планируется создать в РФ к 2030 году в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".