Власти снова не смогли взять анализы у Саакашвили

23 дек. 19:42

Представители Специальной следственной службы Грузии снова - уже в четвертый раз - не смогли взять пробы волос и ногтей для токсикологической экспертизы осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам следователя Василия Какашвили, сейчас попытка провалилась из-за отсутствия адвоката.

Он пояснил, что защитник Саакашвили дал согласие, однако, когда представители следственной службы уже пришли в клинику "Вивамеди", он позвонил и предупредил, что все же не сможет присутствовать.

"Соответственно, поскольку для нас важны открытость и прозрачности и участие адвокатов Саакашвили, мы решили перенести следственные действия на основании просьбы адвоката", - цитирует Какашвили Sputnik Грузия.