В Ростове заработает современный частный турецкий больничный комплекс

23 дек. 19:31

В левобережной части столицы Дона рядом со стадионом "Ростов Арена" и отелем Marriott Courtyard в скором времени вырастет частная турецкая больница, - стало известно в ходе заседания совета по инвестициям при главе администрации Ростова.

Инвестором проекта станет основатель одной из букмекерских контор Сергей Самсоненко. Сумма вложений составит 5 млрд рублей.

"Этот больничный комплекс является первым такого масштаба проектом на юге России», - отметил в ходе совещания представитель компании, передает "АиФ-Ростов".

Строительные работы инвестор собирается начать в 2023 году. В больнице будет более 200 мест, а также 10 операционных, 20 комнат интенсивной терапии, четыре радиологических центра, 35 боксов химиотерапии, две родильные палаты, центры неотложной скорой и педиатрической помощи и так далее. Проект будет развиваться с турецкой компанией, которая владеет аналогичными учреждениями в своей стране и на Балканах.

Инвестпроект позволит снизить отток профессиональных кадров, а также развить медицинский туризм в Ростове, - отметили в администрации Ростова.