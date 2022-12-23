Amcor продала три своих предприятия в России

23 дек. 19:26

Международная компания-изготовитель упаковки Amcor закрыла сделку по продаже трех своих российских предприятий, такое сообщение опубликовано на ее сайте.

"Компания Amcor объявила сегодня о завершении сделки по продаже российскому инвестору HS Investors трех своих заводов в России после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и денежных поступлений", - говорится в нем.

Сумма сделки без учета денег и долга достигла €370 млн.

В компании отметили, что российские предприятия Amcor в текущем финансовом году обеспечили порядка 2% от общего объема продаж. Соответственно, указали в сообщении, продажа российских заводов не повлияет существенно на показатели Amcor в будущем финансовом году.