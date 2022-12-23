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Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)

"Вестник Кавказа"

В Государственном музее Востока открылась выставка мастера живописи и художника-монументалиста Аллы Цыбиковой ”Шепот времени”. В экспозиции впервые представлен весь творческий диапазон художницы: этюды к театральным постановкам, живописные полотна, предметы декоративно-прикладного искусства, созданные по эскизам автора, а также миниатюры на деревянных досках. Основу экспозиции составляют работы из семейного собрания сына художницы Александра Важнина.

Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)
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