Выставка бурятской художницы открылась в Москве (фоторепортаж)

В Государственном музее Востока открылась выставка мастера живописи и художника-монументалиста Аллы Цыбиковой ”Шепот времени”. В экспозиции впервые представлен весь творческий диапазон художницы: этюды к театральным постановкам, живописные полотна, предметы декоративно-прикладного искусства, созданные по эскизам автора, а также миниатюры на деревянных досках. Основу экспозиции составляют работы из семейного собрания сына художницы Александра Важнина.