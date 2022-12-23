Легкоатлетам из России опять запретили выступать под флагом страны

23 дек. 19:15

World Athletics, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, продлила российским спортсменам нейтральный статус на 2023 год, - сообщили сегодня в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Нейтральный статус продлевается спортсменам, которые получили его на 2022 год. Те, кто желает получить статус ANA, статус нейтрального спортсмена, должны заполнить все документы по той же схеме, что и в 2022 году", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

На запрос ВФЛА представители World Athletics ответили, что процесс получения нейтральных статусов будет продолжаться до тех пор, пока совет организации не примет другого решения.

Заявки на получение нейтрального статуса могли быть рассмотрены в World Athletics только при наличии приложенных официальных писем от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых должна содержаться полная информация о спортсмене. Оформление нейтрального статуса обходилось взрослым атлетам в $250, спортсменам до 20 лет – в $100

Напомним, членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также запретила россиянам и белорусам заявляться на турниры под своей эгидой.