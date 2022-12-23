Россия почти в 1,5 раза нарастила объемы экспорта халяльного мяса

23 дек. 18:58

Россия в уходящем году значительно нарастила поставки халяльного мясного сырья в исламские страны, об этом сообщает Роскомнадзор.

По сведениям информационных систем "Аргус" и "Меркурий»", на 23 декабря на экспорт было отправлено более 129 тыс т халяльной продукции, в прошлом году показатель составлял 87 тыс т.

"Основная товарная группа в разрезе халяльной продукции - птица и субпродукты, на нее в 2022 году пришлось более 90% - порядка 120 тыс т", - пояснили в ведомстве.

В другие страны также было отправлено более 6 тыс т халяльной говядины, 900 т баранины и 900 т конины.

Российская халяльная продукция популярнее всего в Саудовской Аравии, Казахстане и ОАЭ.