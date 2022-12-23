Алтай Гасанов: "После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана была заложена основа успешного развития AGF"

Сегодня отмечается 20-летие Федерации гимнастики Азербайджана (AGF). Как сообщает Trend, по завершении юбилейного мероприятия вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Алтай Гасанов отметил, что в 2002 году, после избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации, была заложена основа успешного развития AGF.

"За прошедшие годы азербайджанские спортсмены приняли участие в пяти Олимпийских играх, получали награды на крупномасштабных турнирах. За эти годы мы подготовили на международном уровне большое количество тренеров и судей", - добавил Гасанов.

Он заметил, что в 29 регионах Азербайджана открылись и развиваются отделения Федерации гимнастики. "Конечно, были и трудности, но мы умело их преодолели. Наша федерация - большая семья и во главе этой семьи стоит Мехрибан Алиева. Уверен, что в следующие 20 лет мы достигнем еще больших успехов. Наша страна развивается и мы будем развиваться, наши успехи впереди", - добавил Гасанов.

Сегодня в Баку прошло юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию реорганизации AGF. В ходе мероприятия, в котором приняли участие официальные лица, был продемонстрирован видеоролик, посвященный 20-летию реорганизации Федерации. После этого прошла презентация книги "20 лет развития", рассказывающей об успешном пути развития AGF. Затем участники мероприятия выступили с поздравлениями в связи с юбилеем AGF.